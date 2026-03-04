Leclerc | La Ferrari è ancora un pochino sotto la Red Bull oggi rispetto a quattro anni fa ci sono più punti interrogativi

Il pilota della Ferrari, Charles Leclerc, ha affidato un’intervista al Corriere dello Sport in vista del Gran Premio d’Australia di domenica. Ha dichiarato che la scuderia italiana è ancora leggermente inferiore alla Red Bull e ha riferito che rispetto a quattro anni fa ci sono più incertezze sulla vettura e sulle prestazioni. Leclerc si prepara a scendere in pista nel prossimo fine settimana.

Al CorSport: "Credo che la Mercedes sia un po' più avanti di tutte. La mia ambizione resta quella di vincere il Mondiale. Altre passioni? Quando ho tempo, mi dedico alla musica". L'intervista rilasciata al Corriere dello Sport dal pilota della Ferrari Charles Leclerc, che domenica affronterà il Gp d'Australia. "Sarebbe un sogno, ma è presto per sbilanciarsi anche perché non abbiamo idea del potenziale degli avversari. Non sappiamo chi è realmente davanti in questo momento. Ferrari terza forza? Leclerc: Mercedes forse un po' più avanti e anche Red Bull un pochino sopra di noi penso. Sebbene la Ferrari sia stata convincente nei test invernali, il monegasco (neosposo) invita alla cautela e sposta la pressione sugli avversari alle porte del Gp d'Australia. Leclerc: "2026 un'opportunità per Ferrari, ma Mercedes e Red Bull partono avanti"