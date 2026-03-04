lecce cremonese la sfida dei numeri la squadra di nicola senza vittorie dal 7 dicembre

Domenica alle 12.30 al Via del Mare si gioca Lecce-Cremonese, una partita che mette di fronte due squadre in cerca di punti importanti per la salvezza. Il Lecce non ha vinto dall’7 dicembre e deve cercare un risultato positivo davanti al suo pubblico. La Cremonese, invece, arriva in forma e desidera confermare la sua crescita in campionato.

Sfida totale. Lecce e Cremonese, in programma domenica alle 12.30 al Via del Mare, è un duello per la salvezza. Di fronte, due squadre così diverse nella filosofia - ha virato su esperienza e certezze la squadra di Nicola, su idee e giovani invece quella di Di Francesco -, così vicine in alcuni numeri. Il primo punto di contatto: sono le due squadre che tirano di meno verso la porta in Serie A. Sono 266 le conclusioni dei giallorossi, 245 quelle dei grigiorossi. E infatti con il Parma rappresentano gli attacchi meno "in palla" di questo campionato: appena 18 le reti realizzate dai salentini, la Cremonese ne ha fatte appena tre in più. Inutile, forse, aspettarsi un match scoppiettante: non sono due squadre che brillano per produzione offensiva, anche se gli attaccanti grigiorossi erano partiti decisamente meglio. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

