Lecce addio al piccolo Ibrahim Il papà | Era un angelo ci ha insegnato a vivere

A Lecce, si è svolto il funerale di Ibrahim, il bambino deceduto recentemente. La famiglia ha descritto Ibrahim come un angelo che ha portato gioia e insegnamenti nella loro vita. Il padre ha ricordato il figlio come una presenza speciale, sottolineando la sua importanza e il modo in cui ha influenzato la famiglia durante il suo breve percorso sulla terra.

«Era una gioia immensa. Era un angelo tra noi, ha compiuto la sua missione e ci ha insegnato come agire in questi tempi della vita. Ci ha accompagnato fino alla porta, e ha detto: adesso camminate». Sono parole che scavano nell’anima quelle di Khadim, il padre di Ibrahim, il bambino di soli 11 anni strappato alla vita da un destino incomprensibile. Parole pronunciate con una dignità che commuove, mentre il Salento si stringe in un abbraccio silenzioso attorno a una famiglia simbolo di integrazione e cultura, quella del noto cantante di origini senegalesi e componente dei Ghetto Eden. Non c’è rabbia, ma solo un dolore sconfinato e composto nelle dichiarazioni del papà, che in queste ore tragiche ha voluto ringraziare la comunità per la vicinanza dimostrata. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

