Leao desidera rimanere al Milan e sta negoziando il rinnovo del contratto fino al 2030. Si tratta di un accordo che prevede il prolungamento di due stagioni e un aumento dello stipendio. Le trattative sono in corso, e nelle prossime settimane si attendono sviluppi ufficiali. Il giocatore ha espresso la volontà di continuare a vestire la maglia rossonera.

Il gol di Cremona ha avuto diversi significati: Rafa è tornato a segnare in una partita che si è conclusa con una festa rossonera, evento che non si verificava dall’inizio di gennaio a Cagliari. Leao ha esultato con la classica posizione del surfista, solo che per l’occasione ha scelto di portare con sé anche Nkunku: un surf immaginario per cavalcare le onde del campionato. Rafa è un generoso e ha voluto condividere così la gioia del gol: Nkunku gli aveva servito un perfetto assist in contropiede. La rete è stata la nona del campionato, superata la quota dell’intero campionato scorso (8) e l’ottantesima della sua carriera rossonera: altre ancora potranno seguirne. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Leao vuole solo il Milan: c'è il primo passo per il rinnovo fino al 2030

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Cuor di Leao: il Milan tratta il rinnovo fino al 2030”Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 4 marzo 2026.

