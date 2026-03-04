Le pazienti al centro al Civico una giornata dedicata alla lotta contro l' endometriosi con controlli gratuiti

Il centro di riferimento regionale per la diagnosi e la cura dell'endometriosi, situato all'Arnas Civico Di Cristina Benfratelli e diretto dal dottor Antonio Maiorana, ha organizzato un open day in occasione della giornata dedicata alla patologia, che si terrà il 9 marzo dalle 8 alle 17. Durante l'evento, saranno effettuati controlli gratuiti alle pazienti interessate.

Le donne, anche in coppia, potranno accedere a colloqui con gli specialisti del settore per approfondire sulla malattia e ricevere ascolto attivo, consigli utili e informazioni scientificamente validate L'appuntamento dal titolo "Le pazienti al centro" sarà ospitato al piano terra del Padiglione 3 del Civico, all'interno dell'unità operativa complessa di Ginecologia e Ostetricia. L'open day è rivolto alle pazienti e alle donne in generale (ma anche alle coppie) che potranno accedere (a vista) a colloqui con gli specialisti del settore per approfondire sulla malattia e ricevere oltre che ascolto attivo, consigli utili e informazioni scientificamente validate. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

