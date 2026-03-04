Le pagelle Radunovic salva nel finale Male Vlahovic
Nella partita, Radunovic si distingue nel finale con alcune parate decisive, tra cui una su Faedo. Vlahovic invece ha una prestazione sottotono, senza riuscire a incidere. Durante il match, Radunovic si impegna a respingere un tiro di Faedo, mentre i compagni si lasciano sorprendere da un tentativo di Sgarbi. La gara si conclude con un punteggio che riflette queste dinamiche sul campo.
RADUNOVIC 6: prova a metterci una pezza, respingendo la conclusione di Faedo, ma i compagni si addormentano sul tiro a rete di Sgarbi. Non arriva sul diagonale di Lasagna, salva allo scadere su Buonaiuto. RUGGERO 5,5: determinante nel murare il tiro a botta sicura di Caprari, decisamente poco reattivo nell’azione dell’1 a 1 di Sgarbi (75’ VIGNALI s.v.). MATEJU 5: in affanno su entrambi i gol avversari (80’ BERUATTO 6,5: perfetto il suo angolo per la testa vincente di Bonfanti). BONFANTI 7,5: meticoloso e cinico in marcatura, intraprendente e velocista in fase offensiva. Splendido il lancio in orizzontale a servire Artistico, impreziosisce la sua ottima prestazione con il colpo di testa salvifico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
