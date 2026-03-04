Il magazine Life propone narrazioni scomode che invitano a riflettere sul presente, affrontando temi difficili e spesso ignorati. Le storie pubblicate cercano di mettere in discussione le percezioni comuni, spingendo i lettori a confrontarsi con aspetti nascosti o scomodi della realtà quotidiana. La citazione di David Foster Wallace, tratta da Infinite Jest, apre uno sguardo sulle complessità della verità e sul suo impatto personale.

"La verità ti renderà libero. Ma solo quando avrà finito con te". Così scriveva David Foster Wallace in infinite Jest. Ma quali sono i contorni di questa verità? Mica facile rispondere. Specie oggi. Che ogni certezza sembra scivolare fra le dita, perdendosi in centinaia di rivoli. Di finzioni. Ed è proprio questa difficoltà nel raccontare il presente che indaga Life di Zona K, con un palinsesto ricchissimo dedicato al teatro e ai media. Non a caso il titolo omaggia la celebre rivista di fotogiornalismo. L’anno scorso il festival è stato fra le sorprese più belle della stagione. Proprio per la specificità (e il rigore) del taglio curatoriale. Quest’anno c’è da confermarsi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le narrazioni scomode di Life per interrogarsi sul presente

