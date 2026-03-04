Le Muse del jazz a Villa di Donato

Sabato 7 marzo alle 20.30 a Villa di Donato si terrà l’evento “Le Muse del jazz”. L’iniziativa, inserita nel progetto Sing ‘O Swing, vedrà la partecipazione di Andrea Parente, che suonerà chitarra e canterà, accompagnato dalla voce di Teresa Galiero. L’evento si svolge in vista dell’8 marzo, giornata internazionale dedicata alla donna, e propone uno spettacolo di storytelling musicale.

Sabato 7 marzo, alle ore 20.30, a precedere l’8 marzo, la giornata internazionale dedicata alla donna, Le Muse del jazz verranno evocate dall’avvincente storytelling ideato all’interno del progetto Sing ‘O Swing da Andrea Parente (voce e chitarra), affiancato dalla voce di Teresa Galiero con Luigi Lombardi al pianoforte, all’interno della rassegna UNICI – IncontrarsINvilla #santeframojazzclub. Il jazz ha trovato in Villa di Donato una sede congeniale, non solo per l’acustica, ma per quella simbiosi tra natura, architettura, pubblico ed artisti, che permette non solo una fruizione immersiva, grazie ad un allestimento sempre molto curato, ma altresì di vivere ritmi, contaminazioni di generi ed echi dal passato, come in un jazz club della prima metà del ‘900. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

“Le Muse del Jazz” è un format! La donna, “musa ispiratrice” di alcune delle più belle composizioni del Jazz, viene omaggiata dai Sing ‘O Swing con un repertorio che la mette al centro dello spettacolo, con brani iconici quali “Dinah”, “Hello Dolly!”, “Gar facebook