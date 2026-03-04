Le festività giapponesi lezione gratuita

Martedì 17 marzo 2026 alle 18, presso le Librerie Coop Friuli, si terrà una lezione gratuita sulle festività giapponesi organizzata dall’Università delle LiberEtà e curata da Eloisa Grossi. L’evento si svolgerà in via dei Rizzani 13 e l’ingresso è libero. È possibile prenotare il posto inviando una mail entro le 15 dello stesso giorno.

Gli insegnanti dell'Università delle LiberEtà alle Librerie Coop Friuli.Martedì 17 marzo 2026 dalle 18Lezione Gratuita LE FESTIVITÀ GIAPPONESIA cura di ELOISA GROSSIAppuntamento in via dei Rizzani 13Ingresso gratuitoPrenota il tuo posto entro le 15 di martedì 17 marzo con una mail a.