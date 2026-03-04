Le Fere fanno il colpo grosso in casa della capolista Arezzo

Le Fere hanno ottenuto una vittoria importante in trasferta contro la capolista Arezzo, dopo la sconfitta subita contro il Campobasso. La partita si è conclusa con un risultato positivo per la squadra ospite, che ha portato a casa tre punti in un momento difficile. La sfida si è disputata il 4 marzo 2026, e rappresenta un risultato significativo nel campionato.

Arezzo, 4 marzo 2026 – Orgoglio-fere. La reazione al terribile ko con il Campobasso è un meritato colpo grosso in casa della capolista. La squadra di Liverani riaggancia il 4° posto dove ci sono anche il team molisano, la Juventus Next Gen e il Pineto. I rossoverdi si portano in vantaggio con Ferrante che brucia i centrali di testa su cross dalla sinistra di Ndrecka servito da un gran tacco di Panico. Cianci, pareggia a fine tempo con un sinistro da centro area dopo pregevole combinazione Varela-Di Chiara. La Ternana passa di nuovo a metà ripresa con l'appena entrato Dubickas, la cui conclusione di testa è prolungata nella propria rete da Cianci.