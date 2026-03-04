Le cure per l’impotenza del figlio di Khamenei la pressione della famiglia e la fatica per avere erede | rispunta il file segreto degli 007 Usa

Un documento riservato dell’intelligence statunitense, diffuso nel 2008 e successivamente. Il rapporto riguarda le cure per l’impotenza del figlio di un leader di rilievo, la pressione esercitata dalla famiglia e le difficoltà nel cercare un erede. Il testo svela dettagli sulla gestione sanitaria e sulle dinamiche familiari, senza entrare in analisi o commenti. Il file è tornato alla ribalta negli ultimi giorni.

Un documento riservato dell’intelligence statunitense, diffuso nel 2008 e successivamente pubblicato da WikiLeaks, sostiene che Mojtaba Khamenei, figlio della Guida supre ayatollah ucciso nei raid congiunti Usa-Israele e indicato come nuova Guida Suprema dell’Iran, si sarebbe sottoposto più volte a cure per l’impotenza nel Regno Unito. Ora che il secondo figlio della defunta Guida suprema iraniana viene dato come naturale successore del padre, i media britannici e statunitensi hanno rilanciato l’informazione emersa grazie al lavoro del collettivo guidato da Julian Assange. Secondo l’informativa, inviata dal Dipartimento di Stato all’ambasciata statunitense a Londra, Mojtaba avrebbe effettuato quattro visite mediche a Londra, tra cui un soggiorno della durata di due mesi. 🔗 Leggi su Open.online

Il figlio di Ali Khamenei “curato per mesi nel Regno Unito per impotenza”: il documento degli 007 UsaMojtaba Khamenei, figlio dell’ayatollah Ali, ucciso in un raid israelo-statunitense il 28 febbraio scorso e da molti indicato come possibile...

Chi è Mojtaba Khamenei: cure mediche in Regno Unito, nomina a guida suprema e rete di asset all'esteroUn quadro complesso che unisce vicende personali, influenze militari e patrimoni internazionali: la nomina di Mojtaba Khamenei alimenta nuove fitte di dibattito politico e diplomatico ... notizie.it

Mojtaba Khamenei Guida Suprema Iran, emergono cure per impotenza nel Regno UnitoL’Assemblea degli esperti ha scelto Mojtaba Khamenei come nuova Guida Suprema dell’Iran dopo la morte del padre. Documenti dell’intelligence Usa riportano visite mediche nel Regno Unito negli anni pre ... liberoreporter.it

