Le conseguenze dell' attacco in Iran sul Libano e sui mercati

Un attacco in Iran ha avuto ripercussioni immediate sul Libano e sui mercati internazionali. Le tensioni hanno influenzato i prezzi delle materie prime e provocato oscillazioni nelle borse mondiali. Nel frattempo, il Libano ha registrato un aumento delle tensioni politiche e sociali, mentre le autorità cercano di gestire la situazione. Questi eventi si sono verificati in un contesto di instabilità regionale e di fluttuazioni economiche.

Il governo americano parla da vincitore nella guerra al regime islamista. Dai militari invece parole più misurate. La nave da guerra iraniana affondata dal siluro di un sottomarino americana al largo dello Sri Lanka è la prima a essere colpita in questo modo dalla fine della Seconda guerra mondiale. Il ministero della guerra americano ci tiene a sottolinearlo. Gli effetti sul prezzo della benzina, mentre il Qatar ferma le costose operazioni di congelamento del gas in attesa di poter tornare a caricarlo sulle navi. Israele sta colpendo Hezbollah, con l'obiettivo di annientarne la capacità militare. Gli Stati Uniti avrebbero evacuato decine di membri dello staff dalla loro ambasciata a Beirut, mentre resta altissima la tensione tra gli Usa e la... La decapitazione della leadership iraniana dopo i raid di Stati Uniti e Israele apre una fase di incertezza regionale. Tra rischi di ritorsione, instabilità interna e tensioni energetiche, l'Europa e...