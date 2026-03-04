Le Borse europee aprono in lieve rialzo guardando all’Iran L’Asia ancora nella tempesta

Le Borse europee aprono in leggero rialzo, con gli investitori che seguono con attenzione gli sviluppi legati all’Iran. Nel frattempo, i mercati asiatici continuano a registrare perdite dopo due giorni di cali consecutivi. La sessione odierna si svolge senza particolari scossoni, mentre gli scambi si concentrano sui fattori geopolitici e sui commenti delle autorità.

Milano, 4 marzo 2026 - Le Borse europee avviano la seduta in terreno positivo, dopo le performance negativa degli ultimi due giorni ed in controtendenza rispetto ai listini asiatici. Sui mercati resta alta l'attenzione sugli sviluppi della guerra in Medio Oriente. Avvio in rialzo per Francoforte (+0,47%) e Parigi (+0,23%). Poco mossa Londra (+0,08%). L’Asia ancora nella tempesta Le Borse asiatiche invece restano nella tempesta mentre aumentano i timori della guerra in Medio Oriente e per i suoi effetti sull'inflazione e sulla crescita dell'economia globale. Il timore di uno shock energetico e l'impennata dei prezzi del petrolio hanno scatenato vendite di massa, colpendo in particolare i settori tecnologico e manifatturiero. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

