Le bizzarre avventure di Jojo | annunciato un nuovo live-action dedicato a una storia inedita di Izumi Kyoka

È stato annunciato un nuovo progetto live-action basato su Le bizzarre avventure di Jojo. La produzione si concentrerà su una storia inedita scritta da Izumi Kyoka e sarà collegata all’universo creato da Hirohiko Araki. La serie porterà sullo schermo un racconto originale, diverso dagli episodi già noti della saga. La realizzazione verrà resa pubblica prossimamente.

Il mondo di Le bizzarre avventure di Jojo continua ad espandersi. Dopo l'annuncio dell'anime Steel Ball Run, arriva la notizia di una nuova produzione live-action completamente originale dedicata a Izumi Kyoka, l'editor di Kishibe Rohan, con una storia mai raccontata nel manga. Il mondo di Le bizzarre avventure di JoJo continua a reinventarsi, e lo fa ancora una volta con un annuncio che ha sorpreso molti fan della saga. Mentre cresce l'attesa per il debutto su Netflix dell'anime Steel Ball Run, previsto per il 19 marzo, la celebre serie creata da Hirohiko Araki prepara un'altra espansione del suo universo narrativo.