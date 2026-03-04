Lazio-Atalanta | orario probabili formazioni e dove vederla in tv in chiaro

Oggi, mercoledì 4 marzo, la Lazio affronta l'Atalanta nella semifinale di andata di Coppa Italia. La partita si svolge allo stadio dei biancocelesti e sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro, disponibile anche in streaming online. Le formazioni probabili sono state annunciate e si attende il fischio d'inizio per determinare l'esito del primo match tra le due squadre.

(Adnkronos) – La Lazio ospita l'Atalanta nella semifinale di Coppa Italia. Oggi, mercoledì 4 marzo, i biancocelesti sfidano la Dea – in diretta tv, in chiaro, e in streaming – nell'andata del penultimo atto della coppa nazionale. La squadra di Sarri è reduce dalla sconfitta per 2-0 rimediata nella trasferta contro il Torino, mentre quella di Palladino è stata battuta al Mapei Stadium 2-1 dal Sassuolo. L'andata della semifinale di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta è in programma oggi, mercoledì 4 marzo, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni: Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Provstgaard, Romagnoli, Tavares; Belahyane, Cataldi, Taylor; Isaksen, Dia, Zaccagni. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Palladino: "Lazio avvelenata, servirà una grande Atalanta. La Coppa Italia è un obiettivo"

