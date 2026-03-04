L’avversaria Piemontesi a digiuno lontano da casa | mai una vittoria finora in trasferta

Oggi al Benelli si affrontano due squadre con situazioni opposte: il Bra, che in trasferta non ha ancora vinto, e i padroni di casa, che cercano di interrompere un digiuno lontano da casa. I piemontesi hanno ottenuto un solo punto in trasferta, provenendo da una gara vinta a Rimini, mentre in altre 13 trasferte sono arrivati con 8 sconfitte e 5 pareggi.

Oggi al Benelli arriverà un Bra che in trasferta non ha mai vinto. Gli uomini di mister Fabio Nisticò sono infatti inutilmente usciti con i tre punti soltanto da Rimini, per il resto otto sconfitte e cinque pari. Nonostante ciò i piemontesi dallo scorso turno sono fuori dalla zona playout. Con un gol all’ultimo minuto del nuovo arrivato Thomas Scapin hanno agguantato la Pianese sull’1 a 1 evitando così il terzo ko consecutivo. Il punto ha permesso al Bra di scavalcare la Torres e rimanere a meno sette dalla Vis. Proprio come i biancorossi anche i piemontesi non vincono da cinque turni. Tuttavia anche contro la Pianese le occasioni create sono state tante ma i problemi principali sono dietro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

