Lavoro una pubblica amministrazione meritocratica e dinamica | cosa sognano le nuove generazioni

Le nuove generazioni immaginano un lavoro nella pubblica amministrazione come più meritocratico, giovane e dinamico. Questo desiderio si riflette nella loro visione di un ambiente più equo e in continua evoluzione, dove le opportunità siano basate sulle competenze e sul merito. La loro aspettativa è di entrare in un settore che favorisca la crescita personale e professionale, in un contesto meno statico rispetto al passato.

Più meritocratico, giovane e dinamico. Così le nuove generazioni sognano il lavoro nella pubblica amministrazione. Lo studio 'Evoluzione del capitale umano nella Pa tra modernità, buone pratiche e innovazione' di Gi Group Holding – la multinazionale italiana del lavoro – individua gli assi strategici per un'evoluzione dell'immagine della pubblica amministrazione da contesto statico e burocratico a luogo dove è possibile immaginare il futuro e la crescita, con un rinnovato employer branding e aperto ai giovani. "La pubblica amministrazione – dichiara Stefano Butti, public administration division manager di Gi Group – è oggi chiamata a costruire un modello che ponga al centro il capitale umano e valorizzi, anche a partire dalle esperienze virtuose già in atto, l'impatto e il senso del lavoro pubblico nella società.

Il posto fisso non basta più: i cinque requisiti che rendono un lavoro attraente per le nuove generazioni. Ecco cosa cercano davvero i giovaniIl concetto di posto fisso non rappresenta più la priorità assoluta per i giovani che si affacciano al mercato del lavoro.

