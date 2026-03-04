Lavori sulla A26 | chiusura notturna a Carpugnino

Autostrade per l'Italia hanno comunicato che il casello di Carpugnino sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce sarà chiuso in entrata verso Genova Voltri dalle 22 di martedì 4 marzo alle 2 di mercoledì 5 marzo 2026, per lavori di sostituzione della segnaletica verticale. La chiusura riguarda esclusivamente l’accesso in direzione Genova Voltri e si svolgerà durante la notte.

Per eseguire lavori di sostituzione della segnaletica verticale lungo la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, Autostrade per l'Italia ha annunciato la chiusura del casello di Carpugnino in entrata verso Genova Voltri, dalle ore 22 del giorno 4 marzo 2026, alle ore 2 del giorno 5 marzo 2026.