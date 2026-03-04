Lavori per il Comune per ' saldare' di debiti con l' Ente

È stato presentato a Cesa il nuovo bando del “Baratto Amministrativo”, un’iniziativa rivolta ai cittadini per saldare i debiti con il Comune. La misura permette di ridurre o eliminare i debiti Tari non pagati entro il 31 dicembre 2025 attraverso attività di pubblica utilità svolte a favore della comunità. La proposta è rivolta a chi ha crediti nei confronti dell’Ente.

Presentato il nuovo bando del "Baratto Amministrativo" a Cesa. Si tratta di una nuova edizione della misura che consentirà ai cittadini di ridurre o azzerare i debiti Tari non pagati entro il 31 dicembre 2025, svolgendo attività di pubblica utilità a favore della comunità. "Rappresenta questa – sottolinea il sindaco Enzo Guida - una misura concreta di sostegno sociale e, al tempo stesso, uno strumento di partecipazione attiva alla cura e alla valorizzazione del territorio". Possono presentare domanda i cittadini maggiorenni, residenti a Cesa, in possesso di idoneità psico- fisica ed anche le associazioni iscritte all'Albo Comunale e al Registro Regionale.