L’autopsia sul bimbo del Monaldi | Non ci sono lesioni da espianto

L’autopsia sul bambino del Monaldi ha chiarito che non sono state riscontrate lesioni da espianto sul suo corpo. Le prove raccolte e le analisi condotte hanno escluso danni al cuore che avrebbero potuto verificarsi durante le operazioni a Bolzano. Le testimonianze che sostenevano il contrario sono state archiviate e non trovano riscontro nei risultati delle analisi forensi.

Il cuore del piccolo Domenico Caliendo non presenterebbe «lesioni da espianto» e non ci sarebbe il taglio sul ventricolo. È uno dei primi elementi emersi dall'esame autoptico sul corpo del bimbo di due anni morto a causa di un trapianto di cuore fallito. Il medico legale Luca Scognamiglio, consulente della famiglia del bimbo ha fornito solo qualche dettaglio: «L'unica cosa che possiamo dire è che da un primo esame sembrerebbero non esserci lesioni macroscopiche al cuore. In particolare, non sembra esserci il taglio sul ventricolo di cui qualche fonte ha parlato. Le operazioni sono state riaggiornate al 28 aprile a Bari. Abbiamo trovato un collegio peritale di altissimo livello, ne siamo felici.