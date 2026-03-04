L’autista indagato | Assurdo io guidavo Si attaccano solo a coincidenze

Luca Spada, 27 anni noto come “Spadino”, è l’autista soccorritore coinvolto nell’indagine della Procura che riguarda la morte di almeno cinque anziani durante i trasporti in ambulanza a Forlimpopoli. L’uomo si trova sotto inchiesta e si difende parlando di semplici coincidenze, affermando di aver sempre guidato durante i servizi. La vicenda ha suscitato attenzione sulla sua figura e sulle circostanze dei trasporti.

Si chiama Luca Spada, ha 27 anni, un figlio e il soprannome di “Spadino”. È lui l’autista soccorritore finito al centro dell’inchiesta della Procura per la morte di almeno cinque anziani durante trasporti in ambulanza a Forlimpopoli, nel Forlivese. L’accusa è pesantissima: omicidio volontario continuato, aggravato dalla premeditazione e dall’uso di sostanze venefiche o altro mezzo insidioso. Secondo gli inquirenti, tra febbraio e novembre 2025 cinque pazienti sarebbero deceduti per una possibile embolia gassosa, ipoteticamente provocata da un’iniezione d’aria. Altre tre donne anziane morte nello stesso periodo avevano avuto contatti professionali con l’indagato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

