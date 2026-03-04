L'attore Bruce Campbell | Ho un cancro incurabile Ma sono un vecchio figlio di pu*tana mi vedrete ancora in giro

L’attore Bruce Campbell ha comunicato tramite un post su Instagram di essere affetto da un cancro definito incurabile ma curabile. Ha scritto di essere un “vecchio figlio di p***a” e ha assicurato che continuerà a essere presente nel mondo dello spettacolo. La sua dichiarazione ha attirato l’attenzione dei fan e dei media. Campbell ha condiviso il suo stato di salute senza fornire dettagli aggiuntivi.