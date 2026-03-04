L’attacco dal sottomarino Usa la fregata iraniana affondata al largo dello Sri Lanka | il momento delle esplosioni – Il video

Un video mostra le esplosioni avvenute durante l’attacco di un sottomarino statunitense contro una nave da guerra iraniana. La fregata Iris Dena è stata colpita al largo delle coste dello Sri Lanka. L’evento si è verificato in mare aperto, durante un’operazione militare ancora in corso. La dinamica e le conseguenze dell’attacco sono state documentate dal filmato diffuso.

Una nave da guerra iraniana, la fregata Iris Dena, è stata colpita al largo delle coste dello Sri Lanka. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri, Vijitha Herath, precisando che circa 30 marinai sono stati salvati e saranno trasferiti in un ospedale del Paese. Il bilancio provvisorio dell’attacco, la cui origine è ancora ignota, è di 101 dispersi e 78 feriti. Un filmato dell’attacco, registrato al largo delle coste dello Sri Lanka, sta circolando in queste ore e documenta l’istante dell’esplosione. Le immagini parlano chiaro: il siluro centra la poppa della fregata e l’impatto è così potente da sollevare la nave fuori dall’acqua, prima che inizi rapidamente ad affondare. 🔗 Leggi su Open.online

Il caso delle fragata iraniana affondata, l'attacco sottomarino al largo dello Sri Lanka: «Più di 100 dispersi»

Nave iraniana affondata al largo dello Sri Lanka, almeno 101 dispersi e 78 feriti dopo un attacco sottomarinoAlmeno 101 persone risultano disperse e 78 ferite dopo un attacco sottomarino contro una nave iraniana al largo delle coste dello Sri Lanka , secondo...

