L’Aston Martin ha tanti problemi e poche soluzioni

L’Aston Martin affronta numerose difficoltà, nonostante investimenti ingenti e un progettista di grande esperienza. Le vetture della scuderia di Formula 1 inglese presentano problemi tecnici e di affidabilità che compromettono le prestazioni in gara. La squadra sta cercando soluzioni per migliorare la competitività, ma al momento le sfide rimangono molte e le risposte sono poche.

Pur con tanti soldi e un progettista fenomenale, le auto della scuderia di Formula 1 inglese sono lente e inaffidabili, a tre giorni dal Mondiale Domenica inizia a Melbourne, in Australia, la nuova stagione di Formula 1. Sarà una partenza di campionato un po’ complicata, per via della guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran e del nuovo e discusso regolamento. C’è una scuderia che – per diversi motivi – è messa peggio di tutte le altre. L’Aston Martin non ha ancora mostrato di avere auto pronte a competere né una soluzione ai suoi problemi. Secondo alcune indiscrezioni, anzi, starebbe pensando di ritirare le sue monoposto a pochi giri dall’inizio del Gran Premio: sarebbe una cosa inusuale, ma non sorprendente. 🔗 Leggi su Ilpost.it

