L’associazione Raflì Inclusione e football | Costruiamo insieme rispetto e relazioni

L’associazione Raflì promuove un progetto che combina inclusione e football, sottolineando come il campo da gioco possa essere un luogo di incontro e di relazioni. L’obiettivo è creare uno spazio in cui i partecipanti possano sviluppare rispetto reciproco e fiducia, favorendo relazioni positive tra persone di diverse provenienze. La iniziativa si rivolge a gruppi di persone con l’intento di costruire un ambiente di condivisione e rispetto.

Un campo da gioco può diventare molto più di uno spazio sportivo: può trasformarsi in un luogo di incontro, fiducia e futuro. È con questo spirito che l’associazione di promozione sociale Raflì ha avviato il nuovo progetto di football americano dedicato ai ragazzi del Centro di accoglienza straordinaria (Cas) di Imola. Il primo allenamento si è svolto sabato mattina al campo del centro sociale di Fabbrica, in collaborazione con la squadra dei Ravens, segnando l’inizio di un percorso che unisce sport e inclusione. L’associazione Raflì è dedicata alla memoria di Raffaele Gulmanelli, assistente sociale del SerDp, scomparso tragicamente nell’aprile 2024 durante un’immersione all’Isola del Giglio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

