L’arte incontra il movimento | campagna contro i disturbi del comportamento alimentare

Una campagna dedicata ai disturbi del comportamento alimentare combina arte, movimento e coinvolgimento della comunità per creare un percorso esperienziale. L'obiettivo è promuovere la consapevolezza e stimolare il dialogo sui DCA attraverso iniziative che uniscono espressione artistica e partecipazione attiva.

Arte, movimento e partecipazione comunitaria s’intrecciano dando vita a un percorso esperienziale che favorisca consapevolezza e dialogo sui disturbi del comportamento alimentare (DCA). È questo il cuore di “Hunger To Be 2026”, campagna di sensibilizzazione sulla prevenzione di queste patologie caratterizzate da un’ alterazione delle abitudini alimentari. L’iniziativa, promossa nella Settimana Lilla, è ideata dall’ambulatorio di diagnosi e cura dei DCA, 6AlCentro di Bergamo, in collaborazione con il progetto Build Me Up e lo studio psicologico Spazio Alma, e promossa da A.Gen.D.A. Lilla, associazione genitori per la lotta ai disturbi del comportamento alimentare. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Arte e movimento contro l’isolamento: al via il nuovo progetto distrettualeOgni settimana, gli utenti interessati si ritroveranno in spazi accoglienti per vivere esperienze di arteterapia espressiva, danza-movimento terapia...

Cibo e musica: in che modo il suono incide sul comportamento alimentare?Sin dall’antichità, il momento del pasto è considerato un rito che evoca emozioni e ricordi.

