L’arte della maestra Anna Seccia in mostra a Parigi

Il 7 marzo si terrà a Parigi una mostra collettiva nel Salon des Miroirs, uno spazio storico della capitale francese. L’evento ospiterà opere di artisti e modelli che uniscono pittura e moda, e tra i partecipanti figura la maestra Anna Seccia, proveniente dall’Abruzzo. La manifestazione rappresenta un’occasione per esporre creazioni artistiche e sartoriali in un contesto internazionale.

Sabato 7 marzo nel Salon des Miroirs a Parigi ci sarà anche un po' d'Abruzzo. In questo luogo storico della capitale francese sarà ospitata una mostra collettiva che coniuga il linguaggio pittorico con l'eccellenza della moda. E sarà esposta anche l'opera della maestra Anna Seccia. L'evento, promosso dalla Mundilive Academy sotto la direzione di Chiara Immordino, vedrà un momento di straordinaria suggestione: un'opera della maestra Seccia uscirà dai confini della tela per farsi materia fluida. Una modella sfilerà indossando un esclusivo abito in seta che riproduce le vibrazioni cromatiche dell'artista, portando in passerella l'energia del celebre metodo Metacromatico della "Stanza del colore.