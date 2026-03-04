L’Arena del Sole splende La direttrice artistica | Ospitare questa serata per noi è importante

L’Arena del Sole di Bologna si prepara ad ospitare una serata speciale, come confermato dalla direttrice artistica. La frase “Luogo dato agli spettacoli diurni” è visibile su una facciata di via Indipendenza, nel centro della città, e spesso passa inosservata. La serata rappresenta un evento significativo per il teatro, che si svolgerà nel suo spazio tradizionale.

C’è un’iscrizione, su una facciata di via Indipendenza, nel cuore di Bologna, che spesso passa inosservata: "Luogo dato agli spettacoli diurni". Quando l’Arena del Sole fu inaugurata nel 1810 sulle rovine di un vecchio convento, nacque come un teatro senza tetto, dove si poteva assistere a uno spettacolo alla luce del sole. E non solo. Anche in caso di pioggia leggera, i bolognesi tiravano fuori gli ombrelli pur di assistere alle opere messe in scena. Lo raccontava lo storico Cervellati nel suo "Bologna divertita", per cui l’amore cittadino per il suo teatro assumeva la forma di una "corrispondenza di amorosi sensi". Nonostante la rapidità... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Liberi nel nome di Lucio. La sera dei miracoli all’Arena del Sole e l’abbraccio alla cittàQn-il Resto del Carlino celebra un nuovo 4 marzo con Bologna. Un viaggio in musica con tanti ospiti: Malika, Paola e i rossoblù. Attesi anche Galatone, Veltroni e il Piccolo Coro dell’Antoniano. msn.com

Buon complenno Lucio. Una notte di musica all’Arena del Sole per sentirsi ’Liberi’Stasera lo spettacolo prodotto da QN-il Resto del Carlino . Fra i protagonisti, Malika Ayane, Paola Iezzi, Galatone e Antoniano. E poi ancora una delegazione del Bologna Calcio e Veltroni. msn.com

Stasera a Bologna all’Arena del Sole l’evento ‘Liberi’ di Qn e il Resto del Carlino. La cantautrice reduce da Sanremo: “Canterò ‘Futura’, ha un finale unico” facebook