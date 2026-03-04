L’area dell’ex cinema Excelsior cambia volto

L’area dell’ex cinema Excelsior sta per essere riqualificata dopo anni di interventi annunciati e fondi stanziati ma mai spesi. I lavori di trasformazione sono pronti a partire, segnando un nuovo capitolo per quella zona. La modifica dell’area coinvolge la demolizione di alcune strutture e la realizzazione di nuovi spazi pubblici. La cantiere è stato avviato ufficialmente nelle ultime settimane.

Dopo anni di attese e risorse rimaste congelate nei capitoli di bilancio, l'area dell'ex cinema Excelsior si prepara finalmente a cambiare volto. Oggi prenderanno il via i lavori di riqualificazione che interesseranno uno dei punti più delicati e centrali della città, restituendo decoro e sicurezza a un quadrante urbano da tempo bisognoso di interventi strutturali. Il progetto coinvolge una porzione di Piazza delle Marine, Via Mazzini, Via Trevisani, Via Verdi e il sottopasso di Via Oberdan. In programma il rifacimento dei marciapiedi in porfido, in continuità con quelli già sistemati nel centro cittadino, oltre alla sistemazione dei tratti in cemento deteriorati o mancanti.