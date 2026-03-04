L’arco delle crisi il Mediterraneo allargato secondo l’Intelligence italiana

L'Intelligence italiana ha descritto l’arco delle crisi nel Mediterraneo allargato come un’area complessa e instabile, dove le minacce si estendono oltre i confini fisici. La sicurezza nazionale viene ora considerata anche lungo le linee di faglia invisibili tra Mediterraneo, Medio Oriente e Indo-Mediterraneo, zone che registrano tensioni e tensionamenti continui.

La Relazione annuale dell'intelligence italiana fotografa un Mediterraneo allargato attraversato da crisi interconnesse, dal Sahel al Levante fino al Golfo. L'escalation militare attorno all'Iran conferma e amplifica uno scenario in cui sicurezza energetica, rotte marittime e competizione tra potenze incidono direttamente sugli interessi strategici dell'Italia. Un quadro valutato dai servizi nel loro documento La sicurezza nazionale non si difende più, o non soltanto, sui confini fisici, ma si proietta lungo le invisibili, turbolenti linee di faglia tra Mediterraneo, Medio Oriente e Indo-Mediterraneo. È questo l'assunto di base, netto e privo di edulcorazioni, che emerge dalla Relazione Annuale 2026 dell'Intelligence italiana, presentata oggi a Roma.

