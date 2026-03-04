L’Arci sostiene la strada scolastica al Regina Margherita

L’Arci ha deciso di sostenere la sperimentazione di una strada scolastica davanti all’Istituto Regina Margherita. La modifica riguarda un tratto di strada che si trova di fronte alla scuola e ha come obiettivo favorire la sicurezza degli studenti durante l’ingresso e l’uscita. La sperimentazione durerà alcuni mesi e coinvolge anche le autorità locali e le associazioni di genitori.

La sperimentazione della strada scolastica davanti all’Istituto “Regina Margherita” è un’occasione preziosa per la nostra città. Come Arci Avellino sosteniamo con convinzione questa iniziativa al fianco di Legambiente Alveare, convinti che una città più lenta sia, prima di tutto, più sicura e accogliente. L’ingresso e l’uscita da scuola sono momenti fondamentali nella giornata dei nostri figli. “Trasformare il tratto antistante in un’area pedonale permette ai più piccoli di sperimentare qualche minuto di autonomia e chiacchiere con i compagni che spesso la fretta del traffico ci sottrae.” dichiara il presidente Stefano Kenji Iannillo “Non è solo un tragitto, è un rito di socialità in uno spazio sicuro dove la scuola non finisce tra le mura dell’edificio: anche la strada diventa un’aula all’aperto dove si impara la cittadinanza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - L’Arci sostiene la strada scolastica al Regina Margherita Avellino, “Strada Scolastica” davanti all’Istituto "Regina Margherita": via alla sperimentazioneVenerdì 6 marzo 2026 nella fascia oraria compresa tra le 8:00 e le 9:00 sarà attivata una limitazione temporanea della circolazione L’Amministrazione... Stand-up comedy al Circolo Arci Orchidea di Santa Margherita Ligure con Saso ZappiaVenerdì 6 gennaio, al Circolo Arci Orchidea di Santa Margherita Ligure, stand-up comedy con Saso Zappia. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Regina Margherita. Intesa Sanpaolo sostiene progetto Regina Margherita-Sant'AnnaPotenziare la formazione avanzata e le infrastrutture e i servizi dedicati a donne, bambine e bambini per rafforzare due eccellenze della sanità torinese, l'ospedale infantile Regina Margherita e il ... ansa.it Regina Margherita-Sant’Anna, verso l’accorpamento. E poi la candidatura a IrccsApprovato la delibera che formalizza la richiesta al Consiglio regionale di dar vita alla nuova azienda ospedaliera. Riboldi: Dar vita all’azienda ospedaliera Regina Margherita-Sant’Anna significa ... quotidianosanita.it