L' antisemitismo torna con tutta la sua rabbia

L'antisemitismo si manifesta di nuovo con forza, portando con sé episodi di intolleranza e violenza. Nel corso dei secoli, questa forma di odio ha causato sofferenze e persecuzioni, culminate nel XX secolo con il nazifascismo. Recentemente, sono stati segnalati aumenti di comportamenti antisemiti in diverse aree, evidenziando una recrudescenza di atteggiamenti discriminatori e aggressivi.

Un'aggressione gratuita, vile, figlia di un clima culturale che soltanto pochi anni fa sarebbe apparso inaccettabile nel cuore di una città europea come la nostra Gentile direttore Feltri,se c'è qualcosa che mi ha sempre fatto orrore è quello che l'antisemitismo ha prodotto nel corso dei secoli e che, poi, nel XX secolo, ha assunto la forma tremenda che conosciamo con il nazifascismo. Negli ultimi mesi una deriva antiebraica, carica di odio e luoghi comuni, sembra essere tornato con forza anche in Europa, dove dovremmo aver costruito, in decenni di riflessione, tutti gli anticorpi necessari perché questo non accadesse mai più. Due giovani turisti argentini di religione ebraica sono stati circondati da una decina di ragazzi di origine nordafricana e aggrediti a Milano solo perché indossavano la kippah. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

L'antisemitismo in Italia cresce, 963 episodi nel 2025Il rapporto annuale sull'antisemitismo in Italia per il 2025 rivela un quadro allarmante: 963 episodi di antisemitismo registrati nell'anno, con un aumento del 10% rispetto all'anno precedente. Partic ... tg.la7.it

L'antisemitismo in Italia cresce, più 10% di atti di odio che nel 2024: discriminazioni e aggressioni, insulti sui socialPer il rapporto annuale della Fondazione Cdec in aumento anche i graffiti fuori da sinagoghe ed edifici ebraici. Il 14% vorrebbe l'espulsione della popolazione ebraica dall'Italia ... roma.corriere.it

Albanese torna alla Camera per inveire contro il ddl antisemitismo. La relatrice Onu presenta di nuovo il suo rapporto sul “genocidio” ma non si risparmia commenti sull'attualità politica del paese. Di Luca Roberto facebook