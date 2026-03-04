L' annuncio di Santangelo | Parte la riforma del diritto allo studio

L'assessore regionale Roberto Santangelo ha comunicato ufficialmente che è iniziata la riforma del diritto allo studio universitario. L'annuncio riguarda l'avvio concreto di un nuovo percorso volto a modificare le politiche e le modalità di accesso agli studi superiori. La notizia è stata resa nota attraverso un comunicato, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici della riforma.

L'assessore regionale Roberto Santangelo ha annunciato l'avvio del processo di riforma del diritto allo studio universitario. Il piano regionale parte in coincidenza con la convocazione, per la prima volta dopo oltre un decennio, della conferenza Regione-università, organo consultivo istituito dalla legge regionale 91 del 1994 che ha il compito di coordinamento e condivisione degli interventi di competenza regionale e universitaria. La conferenza convocata dall'assessore Santangelo ha riunito i tre rettori delle università abruzzesi, rappresentanti delle Adsu regionali, degli studenti e i sindaci delle città universitarie.

