Dal 4 al 8 marzo 2018, Firenze ha vissuto giorni di grande dolore per la morte di Davide Astori, un calciatore molto apprezzato nel mondo del calcio e amato anche al di fuori delle competizioni ufficiali. La sua scomparsa a soli 31 anni ha scosso profondamente la città e il settore sportivo, lasciando un vuoto difficile da colmare.

Da domenica 4 marzo a giovedì 8 marzo 2018: sono i giorni più intensi del dolore di Firenze e del mondo del calcio per la scomparsa, a soli 31 anni di vita, di un calciatore molto amato al di là delle bandiere: Davide Astori. La notte del 4 marzo è quella in cui Astori (capitano della Fiorentina) muore a causa di un malore cardiaco, una cardiomiopatia aritmogena si scoprirà poi nelle indagini. L’8 marzo è il giorno del funerale in Santa Croce, con la piazza colma di persone, 10mila, troppe per entrare nella basilica, dove arriva anche una delegazione della Juventus applaudita dal popolo viola. Quattro giorni di emozioni, lacrime, tristezza.... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’anniversario della morte. Astori, uomo e leader. Quei quattro giorni di grande sgomento

Astori, ospedale condannato a maxi riisarcimento per la morte dell'ex capitano della FiorentinaL’ospedale Careggi di Firenze pagherà 1,1 milioni di euro a compagna, figlia e parenti dell'ex difensore viola.

Udinese-Fiorentina anche per Astori: ecco l'iniziativa prima della garaUdinese-Fiorentina sarà anche la partita di Davide Astori. Quasi otto anni dopo la sua morte (4 marzo 2018), avvenuta proprio in un albergo di Udine la domenica che si sarebbe dovuta giocare ... firenzeviola.it

B. Astori: Fiorentina e Udinese unite nel ricordo di Davide. Lavoriamo per la prevenzioneBruno Astori, fratello di Davide, ha parlato a Dazn nel prepartita della sfida tra Udinese e Fiorentina. Queste le sue parole: Stasera cade il calendario in una ricorrenza particolare. A ... firenzeviola.it

Otto anni. E il dolore è ancora qui. Sono passati 8 anni da quel tragico giorno in cui il tempo si è fermato e il calcio italiano ha perso non solo un grande capitano, ma soprattutto un uomo straordinario: Davide Astori. Otto anni senza il tuo sorriso gentile. Senz facebook

Davide Astori per sempre con noi. x.com