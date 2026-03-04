Lanciavano droga nel carcere minorile sei indagati | cinque sono agrigentini

Sei persone sono state iscritte nel registro degli indagati nell’ambito di un’indagine della Procura di Caltanissetta. L’accusa riguarda un presunto traffico di droga all’interno di un carcere minorile, con cinque degli indagati provenienti dalla provincia di Agrigento. Le indagini si concentrano su un sistema di consegna di sostanze stupefacenti, che venivano lanciate all’interno dell’istituto penale.

Sei persone sono indagate nell’inchiesta della Procura di Caltanissetta su un presunto giro di droga diretto a un detenuto dell’istituto penale per minorenni della città. L’indagine, coordinata dal pubblico ministero Dario Bonanno, ipotizza i reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Gli indagati sono Andrea Sottile, 37 anni; Ida Naoumi Ricchiuti, 25 anni; Marisa Emanuela Ricchiuti, 30 anni; Cristian Sorrentino, 22 anni; Giorgio Orsolino, 35 anni; e Salvatore Di Falco, 22 anni. Tutti sono di Agrigento, tranne Sorrentino, che è trapanese. Il primo episodio risale al 24 marzo 2022: Ida Naoumi Recchiuti e Marisa Emanuela Recchiuti avrebbero consegnato della sostanza stupefacente a Cristian Sorrentino nei pressi del carcere minorile. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

