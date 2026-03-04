L’ambasciatore | In Iran Trump può chiederci aiuto ma l’Ue si spaccherebbe

Un diplomatico ha dichiarato che l’Iran potrebbe offrire aiuto a un ex presidente degli Stati Uniti, ma che l’Unione Europea potrebbe dividersi su come rispondere. La situazione è complessa e potrebbe protrarsi nel tempo, coinvolgendo anche i paesi europei nel loro approccio alle questioni internazionali. La discussione riguarda le possibili implicazioni di un eventuale coinvolgimento di Teheran in un contesto politico più ampio.

Roma, 4 marzo 2026 - Un conflitto che può durare a lungo, anche per l’Europa, che rischia di spaccarsi sul suo atteggiamento nei confronti degli Usa. L’ambasciatore Stefano Stefanini, diplomatico di lungo corso e attualmente consigliere scientifico dell’Ispi, spiega quali conseguenze potrebbe avere l’operazione ‘Ruggito del Leone’ sul Vecchio Continente. Ambasciatore Stefanini, quali sono gli scenari realistici per il futuro dell’Iran? “Parlare di scenari oggi è prematuro. Siamo davanti a una guerra iniziata con una campagna aerea molto intensa, persino spettacolare per efficacia iniziale. Ma le guerre non si vincono dal cielo. La storia lo dimostra. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Iran: si temono 12mila morti. Trump: “Continuate le proteste, l’aiuto arriva”. Rabbia di Mosca. Tajani convoca l’ambasciatore di TeheranTEHERAN (IRAN) – Potrebbero essere 12mile le persone uccise dalla repressione in Iran.

L’Ue inizia oggi a (ri)parlare di sanzioni all’Iran, ma si muove lenta e aspetta TrumpL'Alto rappresentante Kallas ha convocato una riunione straordinaria del Comitato politico e di sicurezza.

Manifestazioni in Iran, Trump: Pronti a intervenire

L’ambasciatore: In Iran Trump può chiederci aiuto, ma l’Ue si spaccherebbeRoma, 4 marzo 2026 - Un conflitto che può durare a lungo, anche per l’Europa, che rischia di spaccarsi sul suo atteggiamento nei confronti degli Usa. L’ambasciatore Stefano Stefanini, diplomatico di l ... quotidiano.net

Guerra in Iran, attacco all'ambasciata Usa a Riad con sei militari statunitensi morti, Trump: RisponderemoSi estende il fronte della guerra in Iran: nella notte è stata colpita l'ambasciata Usa a Riad. La reazione di Donald Trump ... virgilio.it

#ottoemezzo Beppe Severgnini commenta il video postato da Donald Trump con gli attacchi sull'Iran con in sottofondo la musica della Macarena x.com

Sabato scorso Trump ha ordinato un nuovo attacco contro l’Iran. È la seconda volta sotto la sua presidenza che gli Stati Uniti colpiscono direttamente obiettivi iraniani. Ed è il primo presidente USA del XXI secolo ad aver ordinato un attacco diretto sul territorio i facebook