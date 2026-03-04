L’ambasciatore | In Iran Trump può chiederci aiuto ma l’Ue si spaccherebbe

Un diplomatico ha dichiarato che l’Iran potrebbe offrire aiuto a un ex presidente degli Stati Uniti, ma che l’Unione Europea potrebbe dividersi su come rispondere. La situazione è complessa e potrebbe protrarsi nel tempo, coinvolgendo anche i paesi europei nel loro approccio alle questioni internazionali. La discussione riguarda le possibili implicazioni di un eventuale coinvolgimento di Teheran in un contesto politico più ampio.

Roma, 4 marzo 2026 - Un conflitto che può durare a lungo, anche per l’Europa, che rischia di spaccarsi sul suo atteggiamento nei confronti degli Usa. L’ambasciatore Stefano Stefanini, diplomatico di lungo corso e attualmente consigliere scientifico dell’Ispi, spiega quali conseguenze potrebbe avere l’operazione ‘Ruggito del Leone’ sul Vecchio Continente. Ambasciatore Stefanini, quali sono gli scenari realistici per il futuro dell’Iran? “Parlare di scenari oggi è prematuro. Siamo davanti a una guerra iniziata con una campagna aerea molto intensa, persino spettacolare per efficacia iniziale. Ma le guerre non si vincono dal cielo. La storia lo dimostra. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

