L’alluvione del ’66 negli occhi | Quella notte interminabile

La classe IV D della scuola primaria Collodi di Prato ha condiviso i ricordi dell’alluvione del 1966, descrivendo quella notte come un momento interminabile. Hanno parlato di come il fiume, in quella occasione, abbia travolto le strade e le case, creando un senso di paura e disorientamento tra i residenti. I ragazzi hanno raccontato i loro incontri con l’acqua e il panico che si è diffuso in città.

Il fiume: filo che unisce o onda di paura? La IV D della scuola primaria Collodi di Prato racconta l'alluvione del '66. Prato, 4 novembre 2026, il filo è "un filo che lega" come dice la nostra maestra, perché ogni goccia corre verso il mare e ogni mare corre verso un grande oceano. Il fiume però può anche trasformarsi in un nemico che distrugge se viene trascurato dall'uomo. Noi abbiamo voluto capire come nasce la paura dell'alluvione intervistando Mila Moretti, la sorella della maestra, che la forza distruttrice l'ha vista con i propri occhi. Una notte interminabile a Castelnuovo nel 1966, Castelnuovo era un borgo contadino con un alimentari e una merciaia, semplice e spesso festoso, ma in un attimo si trasformò in un incubo d'acqua.