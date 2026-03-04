L' allarme di Uil su infortuni mortali e stipendi | Servono risposte su sicurezza e compensi

Oggi si è tenuto presso la sala Monti della sede Cst Uil di Ravenna il diciannovesimo congresso provinciale della Feneal Uil. Durante l’evento sono stati affrontati temi legati agli infortuni mortali sul lavoro e alle condizioni retributive, con l’Uil che ha sottolineato la necessità di interventi immediati su sicurezza e stipendi. Sono stati discussi i problemi principali che interessano i lavoratori del settore.

Il congresso della Feneal Uil provinciale: "Un operaio edile di primo livello a Ravenna prende circa 1.300 euro netti al mese a fronte di un affitto medio di 650 euro. Metà stipendio va alla casa" Si è svolto oggi presso la sala Monti della sede Cst Uil di Ravenna, il diciannovesimo congresso provinciale della Feneal Uil. L'organizzazione sindacale rappresenta i lavoratori dell’edilizia, del legno e degli impianti fissi. Il congresso ha affrontato con dati e proposte concrete alcune delle sfide principali del settore: la sicurezza sul lavoro, i salari, gli appalti, l’innovazione tecnologica e il futuro dei giovani. La relazione... 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Sicurezza sul lavoro, è allarme rosso in Ciociaria: infortuni su dell'8%.La provincia di Frosinone si conferma uno dei territori più rischiosi per chi lavora. Casa, Asppi scrive ai candidati a Palazzo d'Accursio: “Servono risposte strutturali su Imu, affitti e sicurezza”In questo contesto interviene Asppi che per voce della presidente Giorgia Giampietro pubblica una lettera aperta rivolta ai candidati. Tutti gli aggiornamenti su L'allarme di Uil su infortuni mortali e.... Temi più discussi: Da Montesilvano l'allarme della Uil Scuola: 6mila precari in Abruzzo tra docenti e personale Ata; Comune Uta, Uil Fpl lancia l'allarme: A rischio gli stipendi dei dipendenti e i servizi per i cittadini; Ex Ilva, l'allarme di Bombardieri (Uil): Fabbrica ormai chiusa, Urso responsabile. Salviamo i 10mila posti; Certificato d’invalidità, i sindacati dei pensionati lanciano l’allarme. L'allarme di Uil su infortuni mortali e stipendi: Servono risposte su sicurezza e compensiIl congresso della Feneal Uil provinciale: Un operaio edile di primo livello a Ravenna prende circa 1.300 euro netti al mese a fronte di un affitto medio di 650 euro. Metà stipendio va alla casa ... ravennatoday.it UIL Liguria, Serri lancia l'allarme: Basta contratti pirata e stipendi al palo, serve una rappresentanza veraL’esecutivo regionale UIL Liguria, che si è svolto oggi a Genova, ha posto al centro produttività, rinnovi contrattuali, redistribuzione del reddito e urgenze territoriali. Il tema della rappresentan ... lavocedigenova.it Pronti a celebrare insieme il 76° anniversario della fondazione della nostra Uil e lo faremo domani con un evento di carattere internazionale. In un contesto segnato da profondi sconvolgimenti geopolitici che incidono su lavoro, diritti, produzione e catene facebook FIRMATO CCNL REGIONE ED ENTI LOCALI 2022-2024, UIL FPL: RISULTATO IMPORTANTE PER LE LAVORATRICI E LAVORATORI DELLA BASILICATA x.com