Lake Como Vintage torna domenca a Lariofiere

Domenica a Lariofiere si svolge la nuova edizione di Lake Como Vintage & Market, una mostra-mercato dedicata al vintage, al riuso e alla creatività diffusa. L’evento, giunto alla sua fase più recente, coinvolge espositori e visitatori interessati a prodotti d’epoca e a iniziative sostenibili. La fiera si tiene nel centro espositivo di Lariofiere, attirando un pubblico vario e appassionato di questo settore.

Tutto pronto a Lariofiere per il lancio della nuova edizione di Lake Como Vintage & Market, la mostra-mercato dedicata al vintage, al riuso e alla creatività diffusa che negli anni ha saputo conquistare un pubblico sempre più ampio e fidelizzato. Gli oltre 300 espositori presenti sono la prova che consacra Lake Como Vintage&Market come uno dei mercatini più vasti, strutturati e soprattutto attesi del territorio. La mostra offre un percorso ricchissimo tra epoche, tendenze e oggetti dal fascino senza tempo. Tra le merceologie presenti, primeggiano gli abiti vintage e contemporanei, gli accessori moda, le calzature, le borse e la bigiotteria ma anche i mobili e i complementi d’arredi, le macchine fotografiche i dischi e l’oggettistica da collezione, i pizzi, i merletti e le lavorazioni a mano dal sapore antico. 🔗 Leggi su Quicomo.it

