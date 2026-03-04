Domenica si svolge a Lariofiere l'edizione di Lake Como Vintage & Market, una mostra-mercato dedicata al vintage, al riuso e alla creatività. L'evento, giunto alla sua nuova edizione, prevede esposizioni e bancarelle con oggetti di seconda mano e prodotti artigianali. La manifestazione richiama visitatori da diverse zone, interessati a scoprire pezzi unici e tendenze legate al mondo del riutilizzo.

Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) Tutto pronto a Lariofiere per il lancio della nuova edizione di Lake Como Vintage & Market, la mostra-mercato dedicata al vintage, al riuso e alla creatività diffusa che negli anni ha saputo conquistare un pubblico sempre più ampio e fidelizzato. Gli oltre 300 espositori presenti sono la prova che consacra Lake Como Vintage&Market come uno dei mercatini più vasti, strutturati e soprattutto attesi del territorio. La mostra offre un percorso ricchissimo tra epoche, tendenze e oggetti dal fascino senza tempo. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Torna il Lake Como Design Festival, le prime anticipazioniLake Como Design Festival annuncia la sua ottava edizione che dal 12 al 20 settembre 2026 torna ad animare la città di Como e il suo lago.

Contenuti utili per approfondire Lake Como Vintage.

Temi più discussi: Lake Como Vintage torna domenca a Lariofiere; Lariofiere. Domenica 8 marzo torna Lake Como Vintage & Market; Lake Como Vintage & Market: la mostra-mercato del riuso e della creatività torna a Lariofiere; Donna cade nel torrente Cosia, soccorsa in codice giallo.

Lake Como Vintage torna domenca a LariofiereTutto pronto a Lariofiere per il lancio della nuova edizione di Lake Como Vintage & Market, la mostra-mercato dedicata al vintage, al riuso e alla creatività diffusa che negli anni ha saputo conquista ... quicomo.it

Domenica 8 marzo, dalle 9 alle 18, torna la mostra-mercato che, negli anni, ha conquistato un pubblico sempre più ampio e fidelizzatoCon oltre 300 espositori presenti, Lake Como Vintage & Market si conferma uno dei mercatini vintage più vasti e strutturati del Nord Italia. Un appuntamento che non è solo acquisto, ma vera esperienza ... primacomo.it

I.P. Domenica 8 marzo 2026, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, Lariofiere si trasforma nel palcoscenico ideale per una delle manifestazioni più attese del territorio: Lake Como Vintage & Market, la mostra-mercato dedicata al vintage, al riuso e alla creatività diffusa - facebook.com facebook