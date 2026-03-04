L' Aics Basket Forlì conquista un altro derby | vittoria all' overtime contro la Sport&Fun

L’Aics Basket Forlì ha vinto il derby contro Sport&Fun con il punteggio di 51-43 dopo un overtime durato 45 minuti. La partita si è svolta sul campo di Sport&Fun, con i biancorossi che hanno portato a casa la terza vittoria stagionale in questo confronto. La sfida ha visto una lotta intensa tra le due squadre, terminata con la conquista della vittoria da parte di Forlì.

Una partita intensa, spigolosa, giocata punto a punto e decisa soltanto all’overtime, dove le ragazze di coach Montuschi hanno fatto valere lucidità e organizzazione tecnico-tattica Il derby è ancora biancorosso. L’Aics Basket Forlì si impone 51-43 sul campo di Sport&Fun al termine di una battaglia durata 45 minuti, conquistando il terzo derby stagionale e confermando crescita, carattere e identità di squadra. Una partita intensa, spigolosa, giocata punto a punto e decisa soltanto all’overtime, dove le ragazze di coach Montuschi hanno fatto valere lucidità e organizzazione tecnico-tattica. L’avvio è contratto: gli attacchi faticano a trovare ritmo e continuità, con le difese a prevalere e il punteggio che resta basso per tutti i primi 20 minuti. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

