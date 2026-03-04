L’addio di una madre | il canto per Domenico piccolo guerriero

Durante i funerali di Domenico, un bambino considerato un guerriero, Patrizia si è alzata in piedi e ha cominciato a cantare “Guerriero”, rompendo il silenzio della chiesa. L’evento ha attirato l’attenzione dei presenti, che hanno assistito a un gesto spontaneo e intenso. La scena si è svolta mentre i funerali stavano per terminare, lasciando un segno profondo tra i partecipanti.

Un momento che ha squarciato il silenzio della chiesa: quando i funerali di Domenico stavano per concludersi, Patrizia si è alzata e ha intonato “Guerriero”. La voce, sottile e spezzata dal dolore, ha riempito la navata come un abbraccio ultimo e immenso. Ogni nota era un filo che teneva insieme ricordi, speranze e un amore smisurato. Domenico non era solo un nome: è stato un piccolo combattente che ha resistito per sessanta giorni, sostenuto dalle macchine e dall’affetto dei suoi genitori. Quelle giornate e quelle notti in corsia, le preghiere mormorate, le attese ansiose sono il racconto di una famiglia che non ha mai smesso di sperare. Oggi la chiesa ha accolto il loro saluto finale, ma anche la testimonianza di una vita lottata fino all’ultimo respiro. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

