Laboratorio di scrittura giornalistica con Stefano Stefanel

Un laboratorio di scrittura giornalistica si tiene presso l'Università delle LiberEtà in via Napoli 4 a Udine, guidato da Stefano Stefanel. L'iniziativa si rivolge a chi desidera perfezionare le proprie competenze nel linguaggio del giornalismo e si svolge presso la sede dell'ateneo. Le sessioni sono dedicate a chi vuole approfondire le tecniche di scrittura e comunicazione giornalistica.

Stefano Stefanel cura il LABORATORIO DI SCRITTURA dedicato al LINGUAGGIO DEL GIORNALISMO presso la sede dell'Università delle LiberEtà in via Napoli 4 a Udine. Il corso inizia il 18032026, dura 4 mercoledì con orario 18 alle 19 al costo di 20€ oltre la tessera associativa: iscriviti in segreteria, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19 oppure manda una mail a [email protected] indicando cognome+nome+429. 🔗 Leggi su Udinetoday.it In viaggio nel laboratorio di scrittura di Nadia Terranova: “Nella scrittura cerco le verità plurali”Trasformare un libro in spettacolo teatrale significa restituire alla parola scritta una nuova vita. Laboratorio di scrittura a mano | Trame d'AvaneAvete mai preso parte alla rinascita di un paese? Potrebbe essere un'occasione unica se amate la scrittura, le parole, i sentimenti. Contenuti utili per approfondire Laboratorio di. Temi più discussi: I GIOVANI CRONISTI DELL’IC MONTECORVINO PUGLIANO TRA SCRITTURA, INTERVISTE E REDAZIONE GIORNALISTICA; Quando la scuola scrive il futuro: l’entusiasmo dei ragazzi per il giornalismo; Dal 3 marzo via al laboratorio di scrittura Leggere e scrivere come benessere; SeraoAlive conquista Sanremo 2026: la web radio del Liceo Matilde Serao di Pomigliano protagonista al Festival. Sentiero Critic Lab, laboratorio di scrittura giornalistica per il cinema a FirenzeIl laboratorio di sviluppo e formazione professionale per giovani critici cinematografici a cura di Black Oaks Pictures e Materiali Sonori Cinema in collaborazione con la testata Birdmen Magazine si ... movieplayer.it ’Leggere e scrivere’. Laboratorio del benessereParte oggi il laboratorio di scrittura ’Leggere e scrivere come benessere’, curato dall’associazione Fenysia e dall’Università di Siena e ... lanazione.it ANGSA Bari: nasce il laboratorio di cucina per ragazzi con autismo. Inaugurazione il 6 marzo alle 11.30 al centro socio educativo Enrico Micheli (sede dell’ANGSA Bari), via Divisione Acqui 1. Per saperne di più: www.lasaluteinpuglia.it facebook