Durante la serata delle cover al Festival di Sanremo, Arisa ha indossato un abito disegnato da Francesco Bertolini, stilista di Pontremoli, e realizzato dal brand ‘Ports 1961’. La cantante ha scelto un outfit che ha attirato l’attenzione tra il pubblico e i media presenti. L’evento si è svolto il 4 marzo 2026 e ha visto la partecipazione di Arisa con questo look particolare.

Pontremoli, 4 marzo 2026 – L'outfit scelto da Arisa per esibirsi alla serata delle cover del Festival di Sanremo porta la firma di 'Ports 1961', sotto la direzione creativa di Francesco Bertolini. Lo stilista, originario di Pontremoli, guida oggi la visione artistica del marchio nato in Canada nei primi anni Sessanta. Dopo il diploma al liceo linguistico pontremolese, dove è cresciuto, Bertolini ha proseguito la formazione all'Istituto Secoli, per poi maturare esperienze professionali di rilievo in maison come Ferragamo, Vionnet, Gruppo Prada ed Ermanno Scervino. Nel 2019 è entrato nel team creativo di "Ports 1961", distinguendosi subito per la capacità di rinnovare il brand con un equilibrio raffinato tra eleganza e modernità, rispondendo alle nuove esigenze del panorama moda.