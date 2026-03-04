La visita impossibile in ospedale | L’ematologo è andato in pensione costretto ad arrivare fino a Rimini

In ospedale a Macerata non ci sono posti disponibili per le visite ematologiche di controllo, nemmeno tra sei mesi o più, a causa della pensione dell’ematologo che lavorava lì. La mancanza di un medico sostituto ha reso impossibile fissare nuovi appuntamenti, costringendo i pazienti a spostarsi in altri centri. La situazione evidenzia una carenza di personale medico specializzato nella struttura.

"In ospedale a Macerata nessun posto disponibile, nemmeno tra sei mesi o più per la visita ematologica di controllo, perché il medico è andato in pensione e non è stato rimpiazzato". A parlare è Egidio Carboni, 73 anni, sarto in pensione originario di Treia. Lunedì è andato all’ospedale di Rimini dove ha potuto fare la sua visita, senza pagare nulla. La sua è una denuncia lucida e amara contro le falle del sistema sanitario maceratese e marchigiano. "All’ospedale di Macerata il medico che mi seguiva, il dottor Francesco Alesiani, è andato in pensione e non è stato sostituito – spiega Carboni –. Ecco perché non c’è posto. Mi chiedo come sia... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

