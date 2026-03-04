La tricopigmentazione è una tecnica che sta guadagnando attenzione come possibile soluzione per chi soffre di calvizie. Questa procedura consiste nell'applicare pigmenti sul cuoio capelluto per creare l’illusione di capelli rasati o più folti. Numerosi uomini, spesso più interessati a mantenere un aspetto curato, si rivolgono a professionisti del settore per migliorare l’aspetto della loro chioma.

La più grande ossessione dei miei amici uomini non sono gli addominali e nemmeno la paura di invecchiare. Invece è la caduta dei capelli o alopecia androgenetica, meglio conosciuta come l'attaccattura dei capelli che recede – o chierica che avanza, a seconda di dove si verifica il diradamento dei capelli. Ma se qualcuno ha già preso un volo per la Turchia per il trapianto capelli, altri stanno invece considerando la tricopigmentazione capelli. Negli ultimi anni, la tricopigmentazione vip ha acceso i riflettori su questo trattamento, non ultima quella di Raf a Sanremo. Il cantante infatti, 66 anni compiuti, oltre ad essere apparso con un viso da quarantacinquenne, ha anche mostrato una pettinatura rasata indiscutibilmente sospetta.

© Amica.it - La tricopigmentazione potrebbe essere la soluzione che cercavi contro le calvizie

