La trasferta di lunedì a Campobasso è a rischio Arezzo-Ravenna | tensione e scontri

Lunedì a Campobasso la trasferta di Arezzo e Ravenna è a rischio. Prima del calcio d'inizio tra le due squadre, si sono verificati scontri e atti di violenza che hanno coinvolto i tifosi e disturbato l’atmosfera della partita. La situazione ha provocato tensione tra i presenti e ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Nessun dettaglio sui responsabili è stato ancora reso noto.

AREZZO Prima dell’inizio della partita tra Arezzo e Ravenna si è verificato un grave episodio di violenza che ha turbato il clima sportivo della giornata. Un gruppetto di individui – come è stato ricostruito da una nota della Questura di Arezzo – riconducibili alla tifoseria aretina e in parte travisati, ha cercato il contatto con alcuni sostenitori del Ravenna che stavano sopraggiungendo a bordo di alcuni minivan. L’episodio si è verificato nei pressi della Croce Rossa, in una zona non distante dallo stadio, e secondo le prime ricostruzioni l’intento del gruppo sarebbe stato quello di provocare uno scontro diretto. Durante il tentativo di aggressione – è stato specificato – sono stati lanciati anche alcuni fumogeni, generando momenti di tensione e preoccupazione tra i presenti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Monday's away match in Campobasso is at risk. Arezzo-Ravenna: tension and clashes.AREZZO Before the start of the match between Arezzo and Ravenna, a serious episode of violence occurred that disturbed ... sport.quotidiano.net

