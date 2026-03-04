Una recente teoria propone il concetto di “Decentering Men”, sostenendo che le donne oggi preferiscono non basare più le proprie scelte di vita e relazioni sugli uomini. Questa idea si inserisce in un quadro dove, spesso, le donne sono soggette a pressioni sociali, come domande sulla vita sentimentale o matrimonio. La discussione coinvolge il modo in cui si affrontano le aspettative di genere e i ruoli tradizionali.

La scrittrice Charlie Taylor spiega come liberarsi dalla pressione sociale che rende gli uomini il centro dell'universo femminile “Quando ti sposi? E il fidanzato? Vedrai che troverai qualcuno anche tu”. C’è una radicata tendenza, nella nostra società, a mettere un’esagerata pressione alle donne nella ricerca di un partner e di una relazione stabile. Poi sì, meraviglioso tutto – la carriera, i viaggi, la casa di proprietà .ma l’anello, l’anello rimane una specie di traguardo, il riconoscimento di un qualche merito invisibile. Non c’è da stupirsi quindi se un’intera generazione, adesso, senta l’esigenza di “decentrare gli uomini”. Non si tratta solo del trend virale del momento, o di una moda social passeggera: è un cambio di prospettiva che riflette un mutamento sociale e culturale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La teoria di Charlie Taylor e il concetto di “Decentering Men”: niente più follie per amore, le ragazze adesso vogliono “decentrare gli uomini”

