’La Tempesta’ di Shakespeare Oggi e domani al teatro Goldoni

Al teatro Goldoni di Bagnacavallo si terranno oggi e domani le rappresentazioni di

Grande teatro a Bagnacavallo. Il geniale regista Alfredo Arias, con il suo stile unico e inconfondibile, mette in scena ’La Tempesta’ di Shakespeare, in una nuova coproduzione (che ha debuttato nel luglio 2025 all’Estate Teatrale Veronese) del Teatro Stabile di Catania, di Marche Teatro, Tieffe Teatro e TPE che andrà in scena al Teatro Goldoni di Bagnacavallo questa sera, mercoledì 4 e domani, giovedì 5 marzo. Lo spettacolo è interpretato da Graziano Piazza, insieme a Federico Fiorenza, Fabrizio Indagati, Franco Mirabella, Marcello Montalto, Luigi Nicotra, Lorenzo Parrotto, Alessandro Romano, Rita Fuoco Salonia, Rosaria Selvatico e, nel ruolo di ’Ariel’, Guia Jelo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

