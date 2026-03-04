La Stampa passa al gruppo Sae | fine dell' era Agnelli dopo un secolo

La Stampa, storico quotidiano italiano, è stata acquisita dal gruppo Sae, segnando la fine di un’epoca di oltre cento anni sotto il controllo della famiglia Agnelli. La cessione rappresenta un cambiamento significativo nel panorama editoriale nazionale, con la testata che ora entra a far parte di una nuova realtà aziendale. La transizione avviene senza dettagli sui motivi o le modalità dell’accordo.

Una trasformazione rilevante attraversa l’editoria italiana: la Stampa cambia proprietà, passando da Gedi a un gruppo denominato Sae. L’operazione è stata formalizzata con la firma del contratto, che definisce modality e contenuti del trasferimento. L’annuncio ufficiale sottolinea che l’operazione riguarda non solo la testata, ma l’intero ecosistema collegato, con l’obiettivo di garantire continuità, stabilità e un impegno editoriale di lungo periodo. La cessione riguarda la Stampa e si estende alle realtà collegate, agli asset digitali, al centro stampa e alla rete commerciale per la raccolta pubblicitaria locale, nonché alle attività di staff e supporto alla redazione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Temi più discussi: Presidio giornalisti La Stampa a Torino, '150 anni di storia non sono in vendita'; La Stampa in vendita, presidio dei giornalisti davanti al Comune: Elkann i nostri 150 anni di storia non sono in vendita

